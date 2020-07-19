"الغرف": تراجع في واردات مستلزمات المدارس والأسعار ثابتة

قال أحمد أبو جبل رئيس شعبة الأدوات الكتابية بغرفة القاهرة التجارية، إن هناك أكثر من 50% تراجعاً فى استيراد الأدوات الكتابية من أقلام وورق وكراسات للعام الدراسى الجديد، مرجعا الأسباب إلى مخاوف التجار من الشائعات التي ترددت خلال تلك الفترة من موجة جديدة للفيروس فى شهر نوفمبر، وزيادة المخزون لدى التجار والمواطنين نتيجة تعطل الدراسة في التيرم الثانى والاكتفاء بالدراسة "أون لاين" وتوقف مراكز الدروس الخصوصية التي كانت تسهتلك حجم كبير من الأدوات الكتابية خلال العام.

أوضح أبوجبل لـ"الوطن"، أن خسائر التجار في الموسم الماضي، تسبب في ضعف الطلب بسبب الظروف الراهنة في قلة دورة رأس مال التجار، وتراجع الاستيراد لتقليل حجم الخسائر.

وأوضح "أبو جبل"، أن قطاع الأدوات الكتابية من أكثر القطاعات تضرراً منذ أزمة كورونا نتيجة توقف حركة التجارة العالمية وتوقف الدراسة نهائياً، نافياً حدوث أي زيادة فى أسعار الأدوات الكتابية هذا العام بالمقارنة بالعام الماضى، نتيجة لتراجع الدولار، حيث تتراوح أسعار الكشاكيل والكراسات بداية من 1.25 حتى 17 جنيهًا، وسعر الأقلام الجاف من 50 قرشا حتى 4 جنيهات ويباع القلم الرصاص من 1 جنيه حتى 3 جنيهات، والشنط المدرسية تبدأ من 60 حتى 250 والمستورد يباع باسعارتتراوح مابين 450 حتى 700 جنيها.

وأشار إلى أن التجار كعادتهم يبدأون استعداداتهم للعام الدراسي الجديد منذ شهر مارس من العام السابق باستيراد البضائع، لضمان وصولها خلال شهر مايو ويونيو حتى تكون البضائع جاهزة في شهر يوليو، لتوزيعها على تجار التجزئة في شهر أغسطس وسبتمبر، وعرضها للمستهلكين فى المحلات والمكتبات والمعارض المختلفة الموجود في أماكن عدة بالمحافظات.

وأشار "أبو جبل " إلى أن ارتفاعات الأسعار مرهون بمدى انتشار الفيروس وواردات التجار للعام الدراسى الجديد، وتابع: "مصر تستورد 20% من احتياجاتها من الأدوات المكتبية من الصين والباقي من مناشئ مختلفة مثل الهند وإندونيسيا وهونج كونج".

وأبدى "أبو جبل"، تخوفه من امتداد أزمة قلة الطلب على الأدوات المكتبية حتى سبتمبر المقبل في حال استمر الوضع الحالي، وهو ما سيؤثر على مبيعات التجار.