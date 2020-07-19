القصبي: مصر عانت طويلا من فوضى الفتاوى

أكد الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس ائتلاف دعم مصر، أن مشروع قانون دار الإفتاء يعطي الشخصية الاعتبارية للدار ويضمن لها الاستقلال الفني والمالي والإداري، ويضع ضوابط دقيقة لاختيار مفتي الجمهورية وأمناء الفتوى.

وقال القصبي، إن مصر عانت طويلاً مما يسمي "فوضى الفتاوى" والتي كادت تعصف بمصير الأمية حيث كان هناك مصادر متعددة دمرت عقول المجتمع، لكننا حالياً أمام هيئة وسطية معتدلة.

ويهدف مشروع قانون دارالإفتاء والمقدم من الدكتور أسامة العبد رئيس اللجنة الدينية والأوقاف بالمجلس وأكثر من 60 عضوا، إلى إعادة تنظيم دار الإفتاء المصرية ومنحها الشخصية الاعتبارية المستقلة والاستقلال (المالي – الفني – الإداري) وتحديد آلية عمل المفتي وكيفية اختيار أمناء الفتوى، كما يهدف إلى إعادة تنظيم كل ما يتعلق بفضيلة المفتي من حيث وضعه الوظيفي، وإجراءات تعيينه واختياره، ومدة شغله للمنصب، والتجديد له، وسلطاته، واختصاصاته، ومن ينوب عنه في تسيير شؤون الدار بوجه عام في أحوال معينة، كما يستهدف بيان أوضاع أمناء الفتوى، وتوصيفهم وآلية تعيينهم، وتحديد قاعدة منهجية يسيرون عليها في عملهم.