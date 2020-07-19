البرلمان يوافق على مادة بالإجراءات المتبعة في حالة خلو مقعد المفتي

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم، لمناقشة قانون تنظيم دار الإفتاء على المادة الرابعة التي نظمت الإجراءات المتيعة في حالة خلو مقعد المفتي لأي مانع.

ونصت المادة في أصلها كما انتهت اليها اللجنة على أنه "في حالة خلو منصب المفتي، أو قيام مانع لديه، يندبُ وزيرُ العدل بقرار منه من يقوم مقامه إلى أن يُعيَّن مفتٍ جديد، أو زوال المانع".

وتم تعديل المادة بشكل نهائي والموافقة عليها حيث نصت على: "في حالة خلو منصب المفتي، أو قيام مانع لديه، يندب رئيس مجلس الوزراء بقرار منه من يقوم مقامه إلى أن يعين مفت جديد".

وعلق الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس في كلمته بالجلسة بأن تعين المفتي يكون من رئيس الجمهورية، ولكن الندب يتم من رئيس الوزراء، ولا تعارض في ذلك، لأن الانتداب مؤقت لحين تعيين مفت جديد.