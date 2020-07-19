نجل حسن الأسمر عن ظهور "كتاب حياتي" في إعلان: سنقاضي من يستغلها

"كتاب حياتي ياعين ما شوفت زيه كتاب.. الفرح فيه سطرين والباقي كله عذاب"، كلمات شدى بها الفنان الراحل حسن الأسمر، وتعد نقلة مهمة في مشواره الفني، حيث حققت حلمه في الوقوف على المسرح، والظهور أمام الكاميرات، ليسطع بعدها تاريخ فني طويل يلقب خلاله بـ"فارس الأغنية الشعبية".

في الأيام الماضية ظهر الفنان محمد عبدالرحمن، في إعلان إحدى شركات الزبادي، وهو يغني "كتاب حياتي" ولكن بطريقة كوميدية وكلمات مختلفة، مع الاحتفاظ باللحن والإيقاع ذاته، حيث قال "دانيت بتاعي فين ما كنت سايبة هناك.. بتشك يابني في مين ما كنا إحنا معاك".

الفنان هاني حسن الأسمر، نجل المطرب الراحل حسن الأسمر علق على الأمر، قائلًا إن الأغنية الحقيقية التي تمس الناس تعيش طويلًا وتتناقلها الأجيال، وهو ما حدث مع "كتاب حياتي" التي أصبحت أيقونة للأغاني الحزينة، بدليل أنها ما زالت بين الناس إلى وقتنا الحالي.

وأضاف "هاني" لـ"الوطن"، أنه لم يتواصل معه أحد من صناع الإعلان، لافتًا إلى أنه من الحق الأدبي والمعنوي والفكري لمؤلف وملحن الأغنية أن يتم على الأقل الاستئذان منهما، ما سيدفعنا لاتخاذ اللازم، وهو ما قد نسير فيه الأيام المقبلة، "مقاضاة من استغل اللحن حق لنا".

كما عبر نجل الفنان الراحل عن سعادته بإحياء الأغنية التي وصفها بأنها "ملك للناس" يسمعونها ويتسمتعون بها، ولكن الشركات ومستشاريها القانونين يعلمون جيدًا أن هناك ما يسمى بحقوق الملكية الفكرية، وهي ما تقول أن من حق أصحاب الأغنية أن يستفيدو ماديًا من استغلالها في الإعلانات أو الأعمال الفنية، فلا مانع من استخدامها ولكن بعد الإستئذان أولًا.

فيما أعلن هاني الأسمر، أنه يسعى لتسجيل أغنية "كتاب حياتي" بصوته قريبًا، مشيرًا إلى انه أولى بنجاح الأغنية من غيره.