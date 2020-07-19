خطيب المسجد الأقصى: المسلمون والمسيحيون في خندق واحد ضد الاحتلال

صرح إمام وخطيب المسجد الأقصى المبارك، رئيس الهيئة الإسلامية العليا بالقدس الشيخ عكرمة صبري، اليوم الأحد، بأن العلاقات الحضارية والإنسانية بين المسلمين والمسيحيين في فلسطين هي علاقات متينة وعميقة عبر التاريخ، وتمثل نموذجاً يحتذى به، وهي أيضاً تمثل أنموذجاً عملياً للتصدي المشترك في مواجهة الإجراءات الاحتلالية الظالمة في الأراضي المقدسة.

وأكد الشيخ صبري وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية، وحدة الصف الفلسطيني خاصة في مدينة القدس، وأن المسلمين والمسيحيين في خندق واحد، وأوفياء لهذه المدينة المباركة المقدسة، وأن هذه العلاقات أرسى دعائمها الخليفة عمر بن الخطاب في عهدته التاريخية وحتى قيام الساعة.