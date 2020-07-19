صور.. ضبط 18 طن مخللات فاسدة بمزرعة مواشي بالدقهلية

ضبطت رئاسة مركز ومدينة بني عبيد بمحافظة الدقهلية، بقيادة حاتم قابيل رئيس المركز، 18 طن مخللات فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، بمزرعة مواشي مبنية بالطوب البلوك ومعروشة بـ"الغاب".

ولاحظت الحملة وجود كميات كبيرة من العفن والدود ببراميل بلاستيكية كبيرة وخزانات مياه تحوي المخللات الفاسدة.

وخرجت مكبرة من مديريات الصحة، والتموين، والطب البيطري، والبيئة، والشرطة، للتفتيش على معمل مخلل بقرية ميت عدلان، التابعة لوحدة ميت سويد، مركز ومدينة بني عبيد.

وتحرر عن ذلك محضري تموين غلق لوجود نقص شديد في الاشتراطات الصحية المطلوبة للمنشأة، وتم تشميع المكان بالشمع الأحمر وغلقه، وإحالة المحاضر للنيابة العامة للتصرف.

وقرر رئيس المركز إحالة المحاضر والمخلفات إلى النيابة العامة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية حيال المخالفين.

وأكد حاتم قابيل، استمرار مثل هذه الحملات التفتيشية على جميع المحلات والمنشآت التجارية بنطاق المركز، لمتابعة الأحكام الرقابية والتموينية، لضمان توافر الاشتراطات الصحية والبيئية للحفاظ على حياة وصحة وسلامة المواطنين.