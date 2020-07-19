قوات سوريا الديمقراطية تعتقل قياديا في تنظيم داعش الإرهابي بدير الزور

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية اعتقال قيادي في تنظيم داعش الإرهابي في الريف الشرقي لمدينة دير الزور.

وأوضحت قوات سوريا الديمقراطية أن القيادي مسؤول عن توزيع المرتبات المالية على عناصر خلايا التنظيم والمتعاملين دير الزور، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" اليوم الأحد.

وأكدت أنها تستمر بالتنسيق مع مجلس دير الزور العسكري وقوات حماية المرأة وبمشاركة قوى الأمن الداخلي بحملتها العسكرية لملاحقة فلول "تنظيم داعش" الإرهابي والقضاء على خلاياه النائمة.