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محمود مسلم

قوات سوريا الديمقراطية تعتقل قياديا في تنظيم داعش الإرهابي بدير الزور

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أ ش أ
09:41 م | الأحد 19 يوليو 2020
قوات سوريا الديمقراطية

قوات سوريا الديمقراطية

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية اعتقال قيادي في تنظيم داعش الإرهابي في الريف الشرقي لمدينة دير الزور.

وأوضحت قوات سوريا الديمقراطية أن القيادي مسؤول عن توزيع المرتبات المالية على عناصر خلايا التنظيم والمتعاملين دير الزور، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" اليوم الأحد.

وأكدت أنها تستمر بالتنسيق مع مجلس دير الزور العسكري وقوات حماية المرأة وبمشاركة قوى الأمن الداخلي بحملتها العسكرية لملاحقة فلول "تنظيم داعش" الإرهابي والقضاء على خلاياه النائمة.

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