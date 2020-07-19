قبرص تحذر من عبور المهاجرين المصابين بكورونا إلى الجنوب

حذر وزير الصحة القبرصي الأحد من تسلل طالبي اللجوء المصابين بفيروس كورونا عبر خط وقف إطلاق النار في الجزيرة المقسمة عرقيا.

وجاءت تحذيرات الوزير كونستانتينوس يوانو بعد تأكيد نتائج الفحص إصابة عدد من المهاجرين الذين عبروا الحدود مؤخرًا من الشمال الانفصالي لطلب اللجوء في الجنوب المعترف به دوليًا، بفيروس كوفيد-19.

وقال يوانو إن الحكومة أمرت قبل شهرين بإخضاع جميع المهاجرين لفحوصات كوفيد-19 قبل دخولهم مراكز الاستقبال. وقد أظهرت نتائج الاختبارات إصابة ثمانية مهاجرين سوريين عبروا إلى الجنوب في الأسبوع الماضي بفيروس كورونا.

وقال يوانو ان فحوص فيروس كورونا تجري في عدة نقاط عبور تنتشر في المنطقة العازلة الخاضعة لسيطرة الامم المتحدة على بعد 180 كيلومترا. لكن المهاجرين يبحثون عن طرق أخرى أكثر عزلة للعبور إلى الجنوب، الذي يعد جزءا من الاتحاد الأوروبي.

تم فتح نقاط العبور أواخر الشهر الماضي بعد إغلاقها لمدة ثلاثة أشهر بسبب قيود الإغلاق للحد من تفشي فيروس كورونا. برغم ذلك، لا تزال الحكومة القبرصية تحظر عبور الأجانب بسبب الشكوك حول معدل الإصابة بالفيروس في الشمال. وفي الجنوب، شهدت قبرص أكثر من 1000 إصابة و19 حالة وفاة مؤكدة بالفيروس.

وقال يوانو "الفيروس مازال هنا، لم نتخلص منه كما يعتقد الكثيرون وان لم نتخذ اجراءات وقائية فقد نواجه مشكلة في المستقبل."

انقسمت قبرص عام 1974 إلى شطرين عندما غزت تركيا الجزيرة بعد انقلاب يهدف إلى الاتحاد مع اليونان. تعترف تركيا فقط باستقلال القبارصة الأتراك في الشمال. لكن الشطر الجنوبي انضم إلى الاتحاد الأوروبي عام 2004.

وقد عبر أكثر من ثلاثة أرباع المهاجرين الذين طلبوا اللجوء في جنوب قبرص من شمال الجزيرة.