بعد واقعة زوجته.. متعب: "السوشيال ميديا بقت مصدر للتصيد والتطاول"

قال الكابتن عماد متعب، لاعب النادى الأهلي والمنتخب المصري الأسبق، إن أكثر حارس مرمى كان يجهده أثناء اللعب ولا يستطيع أن يهز شباكه هو الكابتن عصام الحضرى.

وتابع: "عصام الحضرى أسطورة ومن أفضل حراس المرمى فى تاريخ الكرة..كان بيحيرنى ومعرفش اعمل معاه ايه".

وفى سياق آخر أضاف "متعب "خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن ما أعطى زخم لواقعة التشهير به وزوجته يارا نعوم، هى منصات التواصل الاجتماعي، واصفًا إياها بأنها أصبحت مصدرًا للتصيد والتطاول.

وشدد مهاجم الأهلي والمنتخب الوطني الأسبق، على أنه تعرض لهجوم شديد وسوف يلجأ إلى القانون للحصول على حقه فى واقعة التنمر والعنصرية.