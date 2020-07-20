الأهلي يؤجل التعاقد مع باهر المحمدي للموسم بعد المقبل
كتب:
محمد خيري
01:54 ص | الإثنين 20 يوليو 2020
قال الإعلامي عمر ربيع ياسين إن مسؤولو النادي الأهلي اتفقوا مع نظرائهم في الإسماعيلي علي تأجيل التعاقد مع باهر المحمدي لاعب الفريق الساحلي إلي الموسم بعد المقبل وذلك بناء علي طلب مسؤولي الدراويش بسبب انتخابات مجلس الإدارة التي ستقام العام المقبل.
وأكد عمر ربيع ياسين في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" على قناة النهار: "مجلس الإسماعيلي اتفق علي عدم بيع اللاعب لأي نادي في الموسم المقبل، والاكتفاء باعارته فقط في الموسم الجديد أو الاستمرار مع الدراويش، على أن يتم بيعه للمارد الأحمر في الموسم بعد المقبل".
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