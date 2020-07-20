الأهلي يؤجل التعاقد مع باهر المحمدي للموسم بعد المقبل

قال الإعلامي عمر ربيع ياسين إن مسؤولو النادي الأهلي اتفقوا مع نظرائهم في الإسماعيلي علي تأجيل التعاقد مع باهر المحمدي لاعب الفريق الساحلي إلي الموسم بعد المقبل وذلك بناء علي طلب مسؤولي الدراويش بسبب انتخابات مجلس الإدارة التي ستقام العام المقبل.

وأكد عمر ربيع ياسين في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" على قناة النهار: "مجلس الإسماعيلي اتفق علي عدم بيع اللاعب لأي نادي في الموسم المقبل، والاكتفاء باعارته فقط في الموسم الجديد أو الاستمرار مع الدراويش، على أن يتم بيعه للمارد الأحمر في الموسم بعد المقبل".

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