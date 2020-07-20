إزالة 47 حالة تعد على أملاك الدولة ضمن الموجة 16 بالبحيرة

كثفت محافظة البحيرة حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمتابعة المستمرة لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورا، ضمن الموجة 16 لإزالة التعديات للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.

وأسفرت حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية التى نفذتها الوحدات المحلية لمراكز "الدلنجات - ادكو - المحمودية - شبراخيت - رشيد - أبو حمص" عن إزالة 47 حالة تعد على مساحة 7926 م2 عبارة عن إزالة 13 حالة تعد على أملاك الدولة بمساحة 3656 مترا مربعا بقرية الإمام الحسيني بالدلنجات عبارة عن مباني من الطوب الأبيض والمونة الأسمنتية.

وإزالة 8 حالات تعد بمساحة 3182 بإدكو عبارة عن زراعة جسور ومبني من الطوب الأبيض وسمل خرساني وغرفتين وسور من الحجارة، وتنفيذ عدد 15 قرار إزالة بمساحة 726 م٢ بالمحمودية عبارة عن غرائز ومبانى بالطوب الأبيض على أملاك هندسة الرى.

وإزالة عدد 3 حالات على أملاك الطرق بمساحة 272 مترا مربعا بقرية لقانة ومنشأة لقانة، ويوسف كمال بشبراخيت، وإزالة 5 حالات تعد على حرم الطريق بمساحة 90 مترا بالوحدة المحليه لقرى الساحل ومحلة الأمير عبارة عن تندات وعشة، وكذا إزالة 3 مقاهي مخالفة على حرم ترعة المحمودية بدمسنا بأبو حمص.