أبوالغار يناقش "الوباء الذي قتل 180 ألف مصري" غدا

يقدم الدكتور محمد أبوالغار غدا، مناقشة لأحدت إصداراته كتاب "الوباء الذي قتل 180 ألف مصري"، الصادر عن دار الشروق، ويناقش الكتاب الإعلامي خالد منصور، وتعرض المناقشة أونلاين فى الثامنة مساء، عبر الصفحة الرسمية لمؤسسة مدد لدعم الثقافة في مصر.

ويقدم كتاب "الوباء الذي قتل 180 ألف مصري"، شهادات حية مكتوبة للمرضى والأطباء حول وباء "الإنفلونزا الإسبانية"، التي قضت على 50 مليون شخص حول العالم. في وقت كان تعداده لا يتجاوز ملياري شخص.

كما يوضح الكتاب تفاصيل ما حدث فى مصر مع هذا المرض، الذى راح ضحيته 180 ألف مصرى. أى واحد ونص بالمائة من تعداد مصر وقتها، وهى الوثائق التى أفرد لها المؤلف فصلا كاملا فى الكتاب.

ويكشف الكتاب حقيقة أنّ إسبانيا بريئة من ذلك الوباء الذي نُسب اسمه إليها؛ وعن ذلك يقول أبو الغار: "ما حدث أنّه ظهر أثناء الحرب العالمية الأولى، ولأن هذا الفيروس كان يقتل أكثر ممن يقتلون في الحرب، وحتى لا تنهار الروح المعنوية للجنود مُنع نشر أي أخبار عن الإنفلونزا الإسبانية. أما إسبانيا فكانت دولة محايدة لم تتدخل في الحرب، ولذا كتبت عنه بشكل يومي ومفصل وبذلك أصبحت المصدر الرئيسي للأخبار، ولذا أطلق عليها الإنفلونزا الإسبانية".