"الحركة الوطنية" يحشد لانتخابات الشيوخ بـ"إنزل شارك": نسعى لوجود مشرف

قال اللواء رؤوف السيد، رئيس حزب الحركة الوطنية، إن الحزب يسعى ليكون له وجود مشرف تحت قبة مجلس الشيوخ، من خلال نواب يستطيعون تأدية دورهم بكل كفاءة، بما يخدم الوطن والمواطنين، مشيراً إلى أن القائمة النهائية لمرشحي الحزب تشمل مقعدين في القائمة الموحدة، و11 مرشحا على المقاعد الفردية في 7 محافظات.

وأضاف السيد في تصريحات لـ"الوطن"، أن الحزب دفع في القائمة بمحمد عزمي وهاني العسال، وفي الدوائر الفردية بالدكتور سمير عبدالفتاح والدكتورة حنان الشاذلي عن محافظة القاهرة، والدكتور هشام حسين في محافظة الجيزة، وأحمد عبدالمقصود عن محافظة كفر الشيخ، وتوفيق محمد عن محافظة المنوفية، وهشام حفناوي وحمدي عبدالمحسن عن محافظة دمياط، وعبدالرحمن عاطف والدكتور حسام مهنى عن محافظة سوهاج، ومحمود زيدان والسيد عبدالنبي عن محافظة الغربية.

وأكد أن الحزب ينسق مع الأحزاب الأخرى في الدوائر الانتخابية، وسيعمل على دعم جميع مرشحيه خلال فترة الدعاية الانتخابية من خلال السوشيال ميديا والوجود بين المواطنين، مع مراعاة التباعد الاجتماعى والالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وأكمل أن أمانات الحزب في المحافظات بدأت في تدشين حملة "إنزل شارك" لحشد المواطنين للمشاركة في الانتخابات، وتوعيتهم بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية لتجنب الإصابة بفيروس كورونا، مشيراً إلى أن فتح أبواب اللجان الانتخابية لفترة طويلة يمكن الناخبين من المشاركة دون التعرض لزحام.

وأشار السيد، إلى أن الحزب بالتزامن مع خوض انتخابات مجلس الشيوخ يجهز لانتخابات مجلس النواب والمجالس المحلية وفق برنامج يعمل عليه منذ فترة لتدريب الكوادر السياسية من الشباب والمرأة في مختلف المحافظات.