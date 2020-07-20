ضبط 9 حالات تعدي على المجاري المائية بالقليوبية

شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية، حملة مكبرة لوقف التعديات على المجاري المائية ومنافع الري، وأسفرت الحملة التي قادها العميد ياسر منصور رئيس شرطة المسطحات بالقناطر عن ضبط 9 حالات تعدي على نهر النيل والمجاري المائية كما تم ضبط قضية تعدي على منافع الري والصرف وتم تحرير المحاضر اللازمة وجاري اتخاذ إجراءات الإزالة الفورية للتعديات.

كما تمكنت الحملة من ضبط 4 مصانع للمواد الغذائية بدون ترخيص ضبط بداخلهم 62.5 طن مواد غذائية، 1564.5 طن مواد بلاستيكية ومصنعاتها مغشوشة ومقلدة ومنسوب إنتاجها لشركات ومصنعة من مواد مجهولة المصدر وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.