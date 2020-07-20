البرلماني مصطفى سالم يعلن تأييده لمرشحي "مستقبل وطن" بانتخابات الشيوخ

أعلن مصطفى سالم عضو مجلس النواب، تأييده ودعمه لمرشحي حزب مستقبل وطن، بانتخابات مجلس الشيوخ.

وكتب "سالم" عبر حسابه الرسمي على "فيس بوك": "الأهل والسند أبناء طهطا العظيمة وعموم سوهاج الأجلاء.. تظلنا هذه الأيام أجواء انتخابات مجلس الشيوخ وأجد نفسي أحمل كما كبيرا من المحبة والتقدير والاحترام لجميع المرشحين الذين قرروا خوض غمار العملية الانتخابية، وفي نفس الدرجة أجد أنه لزامًا على نفسي واتساقًا مع مبادئي أن أعلن بكل وضوح التزامي نحو تأييد ودعم مرشحي حزبي حزب مستقبل وطن بكامل هيئتهم على المقاعد الخمسة الفردية".

وذكر سالم أسماء المرشحين بحزبه، وهم: اللواء مجدي القاضي، اللواء دكتور محمود عبدالرحيم أبوسديرة، المحاسب عبدالحكيم حساني العش، المستشار أحمد فوزي عبدالكريم، المحاسب مصطفى قدرى الشريف.

واختتم سالم قائلا: "والله أسأل أن يوفقهم ويجعل لهم القبول في قلوب العباد، وأن يكونوا عونًا للمحافظة كلها في سبيل رقيها وخدمتها".