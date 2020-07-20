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محمود مسلم

غدا.. لافروف وظريف يبحثان في موسكو الاتفاق النووي الإيراني

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(أ.ش.أ)
12:55 م | الإثنين 20 يوليو 2020
وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف

وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف

 أعلن مدير القسم الآسيوي الثاني بوزارة الخارجية الروسية، زامير كابولوف، اليوم، أن وزير الخارجية سيرجي لافروف سيبحث مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف في موسكو غدا الثلاثاء، الوضع حول خطة العمل الشاملة المشتركة المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني.

وقال كابولوف، في تصريح لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية،"إن الموضوع الرئيس للمباحثات بين الوزيرين سيكون خطة العمل الشاملة المشتركة، وستأتي بعد ذلك العلاقات الثنائية والوضع في سوريا".

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