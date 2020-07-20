سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر يستقبل السفير الروسي الجديد

استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية، مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى جامعة الدول العربية أسامة بن أحمد نقلي، بمكتبه بمقر السفارة سفير جمهورية روسيا الإتحادية لدى مصر غيورغي بوريسينكو.

وفي بداية اللقاء هنأ السفير نقلي نظيره السفير الروسي بمناسبة تعيينه سفيرا لبلاده في مصر، متمنيا له النجاح والتوفيق.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات المتميزة بين المملكة وروسيا وسبل خدمة المصالح المشتركة والتنسيق والتشاور بين البلدين الصديقين حيال مجمل القضايا الإقليمية والدولية.