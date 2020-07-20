كنزة مرسلي تطرح الإعلان التشويقي لأغنية "غلطة زمان"

طرحت المطربة الجزائرية كنزة مرسلي الإعلان التشويقي لأغنيتها الجديدة "غلطة زمان" عبر قناتها الرسمية على يوتيوب.

"غلطة زمان" كان من المفترض أن تطرحها كنزة قبل شهر رمضان، ولكن نظرا لظروف كورونا والحجر الصحي قررت تأجيلها الي ان قررت طرحها هذه الأيام، وتحديدا نهاية هذا الأسبوع، ولكونها لم تستطع السفر وتصويرها على طريقة الفيديو كليب، قررت كنزة ان تطرحها علي طريقة فيديو Lyrics ولكن بشكل مختلف عكس المتعارف عليه.

يذكر أن كنزة قدمت خلال عامين عدد من الكليبات التي استطاعت من خلالها أن تصل الي نسبة مشاهدات تجاوزت الملايين من المشاهدات وتنوعت هذه الأغاني ما بين المصري والجزائري.