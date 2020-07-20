"الحركة الوطنية": قرارات مجلس الدفاع الوطني تعكس قوة الدولة المصرية

أعلن حزب الحركة الوطنية المصرية، تأييده ودعمه الكامل للقرارات والتوصيات الصادرة عن مجلس الدفاع الوطني، الذي ترأسه الرئيس عبد الفتاح السيسي، واصفًا إياها بالقرارات الحاسمة التي تعكس قوة ومتانة الدولة ومؤسساتها.

وتابع الحزب: "نفوض الرئيس عبد الفتاح السيسي في التعامل مع أي تحديات تمس الأمن القومي المصري وتهدد أمن وسلامة الشعب والدولة".

وقال اللواء رؤوف السيد، رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، في بيان له، إن مجلس الدفاع الوطني، فوض الرئيس السيسي في التعامل مع الأوضاع السياسية والأمنية والعسكرية على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة، في إطار تطورات التحديات الراهنة المختلفة على الساحتين الإقليمية والدولية، مما يؤكد قدرة الدولة في التصدي لهذه المشاكل والتحديات التي تواجهها.

وأضاف السيد، أن الرئيس السيسي بات يمتلك جميع المعلومات عن مستجدات ملف السد الإثيوبي والمسار التفاوضي الثلاثي الراهن، والجهود الرامية لبلورة اتفاق شامل يلبي طموحات ومطالب مصر والسودان وإثيوبيا في التنمية والحفاظ على الحقوق المائية بشكل عادل ومتوازن، فضلا عن أطر حل ومواجهة الأزمة الليبية.

وأشار إلى أن هذه الإجراءات والقرارات المدروسة، تضع بداية نهاية الأزمة، بما يحفظ الأمن القومي المصري سواء في ملف مياه النيل، والتجاوزات التركية في الأراضي الليبية.

وتابع السيد أن قرارات مجلس الدفاع الوطني، أكدت أن مصر دولة سلام ولا تنشد سوى السلام، مؤكدا أن تأمين ليبيا ضروري للحفاظ على الأمن القومي المصري، ويجب الالتزام بالحل السياسي كسبيل لإنهاء الأزمة الليبية، وبما يحقق الحفاظ على السيادة والوحدة الوطنية والإقليمية للدولة الليبية، واستعادة ركائز مؤسساتها الوطنية، والقضاء على الإرهاب ومنع فوضى انتشار الجماعات الإجرامية والميليشيات المسلحة المتطرفة.

وشدد السيد على ضرورة وضع حد للتدخلات الخارجية غير المشروعة التي تساهم بدورها في تفاقم الأوضاع الأمنية وتهديد دول الجوار والسلم والأمن الدوليين، مع ضمان التوزيع العادل والشفاف لمقدرات الشعب الليبي ومنع سيطرة أي من الجماعات المتطرفة على هذه الموارد.