إيران تسجل 2414 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، اليوم، تسجيل 2414 حالة إصابة جديدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19" ليبلغ عدد المصابين حتى الآن 276 ألفا و202 حالة.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية سيما سادات لاري، في تصريح أوردته وكالة أنباء فارس الإيرانية، إن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 240 ألفا و87 حالة، فيما بلغ عدد المتوفين 14 ألفا و405 أشخاص.

من جهته، أوضح مساعد وزير الصحة الإيراني علي رضا رئيسي، أن من بين كل ألف شخص مصاب بكورونا المستجد، هناك 500 شخص بدون أعراض، و350 حالة خفيفة، و150 شخصا يرقدون في المستشفى.

وأضاف رئيسي، في تدوينة على موقع "إنستجرام" حول الإحصائيات التي قدمها الرئيس حسن روحاني حول اصابة حوالي 25 مليون إيراني بفيروس كورونا"هذا تقدير وليس اختبارًا مصليًا لتشخيص كورونا".