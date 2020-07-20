البرلمان يرفض مقترح إضافة "المهندسين" لـ"بدل الأطباء"

تقدم إيهاب منصور عضو مجلس النواب، بطلب إعادة مداولة على تعديل المادة الأولى من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية وزيادة بدل مخاطر المهن الطبية، لإضافة المهندسين الذين يعملون بالمنشأت الطبية للفئات المستحقة البدل.

ومن جانبه، قال الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، إن التوسع في هذا القانون يخل بفلسفته، والوزيرة وعدت بإعداد قانون، وخاصة تعديل هذه المادة من القرار بقانون رقم 14 لسنة 2014، وأنا أثق في وعدها، والجميع على قدم المساواة، والمهندسين وغيرهم من العاملين في المشآت الطبية يؤدون دورا لا غنى عنه، ورئيس لجنة الصحة والوزيرة وعدوا بتعديله بحوار مجتمعي.

وصوت المجلس في النهاية برفض المقترح المقدم من النائب إيهاب منصور.

جاء ذلك، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن، برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال إجراء مداولة على بعض المواد بمشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية وزيادة بدل مخاطر المهن الطبية.