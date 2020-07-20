رئيس قطاع المعاهد الأزهرية: نتواصل مع الجميع لتوفير الراحة للطلاب

قال علي خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، إن عدد الطلاب الذين يؤدون الإمتحانات هذا العام في ظل إنتشار فيروس كورونا لا تزيد عن 12 طالب في اللجنة الواحدة، وربما تقل عن ذلك، مؤكدًا مروره على أحد اللجان وكان عدد الطلاب فيها 9 طلاب فقط.

وأضاف "خليل"، خلال مداخلة عبر سكايب، في برنامج "صباحك مصري"، المذاع على فضائية MBC MASR، أنه في ظل الظروف العادية كان عدد الطلاب في اللجنة يتراوح من 16 إلى 20 طالبًا وهذا العام لا يزيد عن 12، لافتا إلى أنه مع كل لجنة فرعية من الممكن أن يكون هناك طالب باقي للإعادة في مادة واحدة ويحضر يوم واحد فقط ويكون مكانه شاغر وفارغ طوال اللجنة، لذلك هذا العام عندما بدأنا في ظل الظروف الإستثنائية التي تمر بها البلاد بدأنا في عمل تعليمات استثنائية لكي نمر بالمنظومة بشكل جيد.

وتابع، "بدأنا في عمل إجتماعات مع رؤساء الإدارات المركزية "وكلاء الوزارة" ومن ضمن هذه الإجتماعات الفيديو كونفراس الذي كان يشهدها شيخ الأزهر، ويدلي بتعليماته وتوجيهاته لرؤساء الإدارات المركزية الذين أصبح لديهم كم كبير من المعلومات بكيفية التعامل مع الظروف الإستثنائية التي تمر بها البلاد، اللجنة، الأبناء، الحالات التي تطرأ أثناء انعقاد اللجنة.

وقال رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، إننا تواصلنا مع المحافظين وكان هناك دور إيجابي كبير معهم لدرجة أنهم يحضروا لجاننا ويثنوا عليها بشكل كبير، بالإضافة إلى التواصل مع مديريات الأمن، ووزارة التنمية المحلية، المجالس المحلية، المديريات التابعة لوزارة الزراعة لإمكانية الإستعانة بأي شخص منهم في أي شئ.

وأضاف، "وضعنا أيدينا على كل الأشياء التي يمكن الإستعانة بها لتحقيق التفاعل الجيد أثناء إنعقاد اللجان والإمتحانات، ولم نقف عند هذا الحد ووصل الأمر إلى إجراء لقاءات عبر الفيديو كونفرانس مع رؤساء اللجان ومساعديهم حيث جرى تقسيمهم لأعداد وبدأنا نلتقي بهم على فترات متباعدة من خلال أماكنهم المتواجدين فيها مع الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية.