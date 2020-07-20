مسؤول أمني لبناني: علاقات رئيس الحكومة ليست مقطوعة مع الدول العربية

قال رئيس جهاز الأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم، اليوم، إن العلاقات بين رئيس الوزراء حسان دياب، والدول العربية ليست مقطوعة، مشيرا إلى وجود اتصالات عربية تُجرى مع دياب.

وأكد اللواء إبراهيم، في تصريحات صحفية عقب لقاء عقده مع رئيس الوزراء السابق، زعيم "تيار المستقبل" سعد الحريري، أن التصريح الذي أدلى به دياب مؤخرا عن قيام أطراف سياسية لبنانية بإجراء اتصالات لدى دول عربية لمنعها من مساعدة لبنان، لم يكن الحريري هو المقصود به تحديدا.

وأضاف إبراهيم، الذي أجرى مؤخرا زيارة إلى دولة الكويت مبعوثا من الرئيس اللبناني ميشال عون، أن سعد الحريري حريص على لبنان واستقراره وازدهاره، وأن هذا الأمر ليس غريبا عليه وهو متوارث عن والده رئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري.

وأشار رئيس جهاز الأمن العام، إلى أنه في الزيارات التي أجراها مؤخرا خارج البلاد لعدد من الدول، لم يطلب خلالها مساعدات للبنان، وإنما إيجاد مساحة اقتصادية مشتركة بما يؤمن تبادلا تجاريا ومصلحة مشتركة، في ضوء الأزمة المالية والاقتصادية الصعبة التي يمر بها لبنان.