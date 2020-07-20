الجيش الباكستاني يعلن إصابة شخص برصاص القوات الهندية على الخط الفاصل

أعلن الجيش الباكستاني، إصابة شخص بجروح بالغة جراء إطلاق نار من القوات الهندية، على طول خط المراقبة الفاصل في إقليم كشمير المتنازع عليه.

وأوضح الجيش، في بيان أوردته شبكة "جيو نيوز" الباكستانية، اليوم، أن إطلاق النار، استهدف السكان المدنيين في قطاع "باج سر"، وتم نقل المصاب "20 عاما"، إلى مستشفى قريب.

وأشار الجيش الباكستاني، إلى أن القوات الهندية، ارتكبت انتهاكًا لوقف إطلاق النار، لما لا يقل عن 1697 مرة خلال العام الجاري فقط.