استشاري العيون: إفراط استخدام قطرات الكورتيزون يتسبب في مياه زرقاء

قال الدكتور أمجد العدوي، استشاري طب وجراحة العيون، إن حساسية العين من الأمراض البسيطة التي تصيب العين وليست خطيرة، ولكن الأشخاص الذين يعانون من الحساسية المزمنة أو الموسمية من الضروري ذهابه لطبيب العيون للكشف عليه وإعطائه قطرة "كورتيزون" لمدة أسبوع ثم يوقفها على أن يتابع ذلك مع الدكتور، محذرا من عدم المتابعة مع الدكتور.

وحذر "العدوى" خلال اتصال عبر "سكايب"، ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، المذاع على شاشة قناة "cbc"، وتقدمه الإعلاميتان سهير جودة ومنى عبدالغني، من عدم المتابعة مع طبيب العيون، متابعا: "فيه ناس بتستحلى القطرة وبتفضل تضعها لشهور رغم عدم متابعتها مع الطبيب".

وتابع: "نتيجة لاستمراره وضعها بدون استشارة الطبيب فترجع وتشتكي من وجود زغللة في عينه ونكتشف أن السبب يرجع للإفراط غير المدروس من استخدام قطرات الكرتيزون ما يشكل مشكلة أكبر من الحساسية التي كان يعاني منها وهو ارتفاع في ضغط العيون أو المياه الزرقاء".