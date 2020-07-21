رصد 19 ألف مرتزق أرسلتهم تركيا للقتال إلى جانب ميليشيات السراج

قال مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني الليبي العميد خالد المحجوب، إنه تم رصد حوالي 19 ألف مرتزق، أرسلتهم تركيا للقتال إلى جانب ميليشيات حكومة فايز السراج -المدعومة من تركيا- في ليبيا.

وأضاف المحجوب، في اتصال هاتفي مع قناة "العربية الحدث" الإخبارية اليوم، أن تركيا تحشد عددا كبيرا من المرتزقة في مصراتة، ولا توجد أى حشود من حكومة السراج، بل هي حشود من المرتزقة التي أرسلتهم تركيا.

وكان المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، أشار في وقت سابق، إلى قيام تركيا بتحويل مدينة مصراتة إلى قاعدة لإدارة عملياتها، وأنها لا تزال تدفع بمزيد من المرتزقة والمعدات العسكرية إلى ليبيا.

وأضاف المسماري، في تصريحات، أن الجيش الوطني الليبي، لم ينسحب من أي مواقع له، مشيرا إلى استمرار انتهاكات تركيا في ليبيا.