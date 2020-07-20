مصرع مسن تحت عجلات قطار بمزلقان الضهرية بالبحيرة

لقي مُسن مصرعه، اليوم، تحت عجلات قطار ركاب، أثناء عبوره بمزلقان الضهرية، بمركز إيتاي البارود بالبحيرة، ونُقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى العام بإيتاي البارود، وحُرر المحضر اللازم.

واستقبلت مستشفى إيتاي البارود العام "عبدالسلام إ.ع.ا" 60 سنة، مقيم قرية الطود، بمركز كوم حمادة، جثة هامدة، وبإبلاغ الجهات الأمنية تبين إنه لقي مصرعه تحت عجلات قطار.

وحُرر عن ذلك المحضر اللازم، وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة.