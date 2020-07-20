محافظ القليوبية يتابع أعمال ترميم قصر محمد علي الأثري بشبرا الخيمة

تفقد عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، يرافقه الدكتور سمير حماد نائب المحافظ، وعدد من المهندسين القائمين على التطوير، أعمال ترميم قصر محمد علي بشبرا الخيمة، للوقوف على آخر التطورات، ونسب تنفيذ الأعمال.

حيث تفقد المحافظ، أجنحة ومشتملات القصر الذي تم انتهاء الأعمال به بنسبة 95%، كما تم الانتهاء من جميع الأعمال قبل الترميم الإنشائي بنسبة 100%، وتم الانتهاء بنسبة 90% من أسقف أجنحة القصر.

كما تفقد المحافظ مبنى الجبلاية، والذي تم الانتهاء من 95% من أعماله، ومن المفترض أن يتم افتتاحه رسميا نهاية العام الحالي ، حيث تم وضع السقف الأثري، وحديقة القصر، كما تم تركيب أعمدة الإنارة والفوانيس لتأخذ الطابع الأثري الذي كانت عليه من قبل.