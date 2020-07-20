"لا يشترط قول الحقيقة".. خالد الجندي يوضح تعريف مختلف تماما للكذب

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن الحديث إذا لم يخرج من الإنسان عن قناعة قلبية أثناء سرده له، فيحكم عليه بأنه كذب حتى وأن وافق الواقع.

وأضاف "الجندي"، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع عبر فضائية "dmc"، أن قول الله سبحانه وتعالى: "إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ"، لا يدل على تطابق بين القول والنية.

وأوضح عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن الصدق ليس مطابقة الخبر للواقع، وإنما هو مطابقة الخبر أو القول لاعتقاد الإنسان.