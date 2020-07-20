"سول" تعتزم إرسال مليوني كمامة إلى 28 دولة إفريقية لمواجهة كورونا

أعلنت الحكومة الكورية الجنوبية، اليوم، اعتزامها إرسال مليوني كمامة إلى 28 دولة في أفريقيا، لدعمها في معركتها ضد وباء كورونا المستجد "كوفيد- 19".

وقالت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، على موقعها الإلكتروني، إن الحكومة الكورية سترسل تلك الكمامات بالتعاون مع برنامج المراكز الأفريقية، لمكافحة الأمراض والوقاية منها، وهي منظمة تابعة للاتحاد الإفريقي مكلفة بمهمة احتواء انتشار الوباء في القارة السمراء.

وتعمل كوريا الجنوبية مؤخرًا على تعزيز برنامج مساعدتها لإفريقيا، بما فيها مشروع الدعم بقيمة 5 ملايين دولار أمريكي للمساعدة في تعزيز القدرة الإجمالية لبرنامج المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وذكرت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، في بيان: "أننا نتوقع أن يسهم إرسال الكمامات إلى إفريقيا في تعزيز علاقات الصداقة بين كوريا الجنوبية وإفريقيا".

وأضافت الوزارة: "سنواصل دعم إفريقيا التي تواجه صعوبة في الاستجابة لـ(كوفيد-19) بسبب نقص الإمدادات الطبية ومعدات الفحص وضعف النظام الصحي".