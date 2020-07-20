المحكمة العليا السعودية تعلن: غدا هو المكمل لشهر ذي القعدة

عقدت دائرة الأهلة في المحكمة العليا السعودية اليوم الاثنين، متحريةً ما يردها عن رؤية هلال شهر ذي الحجة لهذا العام 1441هـ.

وبعد الاطلاع على ما وردها من المحاكم، ولجان الرؤية في مناطق المملكة بهذا الخصوص، تبين أنه لم يتقدم أحد للشهادة برؤية الهلال بعد مغرب هذا اليوم.

وأوضحت وكالة الأنباء السعودية -في بيان- أن يكون غد /الثلاثاء/ هو المكمل لشهر ذي القعدة ثلاثين يوماً، وبعد غد الأربعاء الأول من شهر ذي الحجة – حسب تقويم أم القرى- هو غرة شهر ذي الحجة لهذا العام 1441هـ، والوقوف بعرفة يوم الخميس التاسع من شهر ذي الحجة لهذا العام 1441هـ، ويوافق للثلاثين من شهر يوليه- تموز 2020م، وعيد الأضحى المبارك يوم الجمعة الذي يليه.