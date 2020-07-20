اختيار وجيه نافع كأحد الباحثين المميزين على مستوى العالم في تخصصه

أعلنت كلية التجارة بجامعة السادات، اختيار الدكتور وجيه نافع، رئيس قسم إدارة الأعمال بكلية التجارة جامعة مدينة السادات، من Social Scuence Research Network، وهي شبكة الباحثين في مجال العلوم الاجتماعية ومقرها الولايات المتحدة الامريكية، كأحد الباحثين المميزين على مستوى العالم في تخصصه.

والجدير بالذكر، أن الدكتور وجيه نافع، حصل على الترتيب السادس من الباحثين المسجلين على شبكة المعلومات، وعددهم 300 ألف باحث.

ويعتبر "نافع"، ضمن الباحثين المتصدرين في مجال إدارة الأعمال على مستوى العالم.

ووجه كل من الدكتور أحمد بيومي، رئيس الجامعة والدكتور حمدي عمارة نائب رئيس جامعة مدينة السادات لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور شريف محمد على نائب رئيس جامعة مدينة السادات للتعليم والطلاب، والدكتور عبدالحميد شاهين عميد كلية التجاره، التهنئة للدكتور وجيه، على هذا المجهود والتكريمات التي رفعت اسم الجامعة فى مجال البحث العلمى، وخاصة أنه عضو من أعضاء هيئة التدريس بها.