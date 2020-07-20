تايم لاين.. قصة 11 يوما من البحث عن غريق بلطيم

أيام طويلة من عانت فيها أسرة طالب كلية الهندسة الغريق في بلطيم من الالم، قبل العثور على جثمانه، فوقفت أسرته على الشاطئ لأيام متواصلة في انتظار إخراج جثمانه، حتى تم الإعلان عن عثور الغواصين المتطوعين عن جثمانه اليوم.

الجمعة 10 يوليو 2020

تم الإعلان عن غرق طالباً بكلية الهندسة، تسلل في الساعة الـ 5 فجرًا من الحد القبلي لمصيف بلطيم، من بين الجبال والرمال، إلى الشاطئ، ليتهرب من تحرير محضر له، فلقي مصرعه غرقًا، وجرى إنقاذ شاب كان برفقته وأجريت له الإسعافات الأولية وتحسنت حالته، وتم الدفع بـ7 فرق إنقاذ بينهم أفراد من الأمن الإداري لهم خبرة في مجال الإنقاذ، للبحث عن جثمانه

الأحد 12 يوليو 2020

الاستعانة بغطاس متخصص لانتشال الجثمان، وهو الكابتن إيهاب المالحي، الغطاس المتطوع لاستخراج جثث غرقى المصايف، لمصيف بلطيم للبحث عن جثمان الطالب نور سعد كلش، الطالب بكلية الهندسة الذي غرق في شاطيء الأمل ببلطيم.

والذي تواصل أهل الغريق مع الغطاس المتخصص، بعد فشل جهود رجال الإنقاذ الذين دفعت بهم المحافظة للبحث عن جثمان الطالب لمدة 4 أيام من غرقه.

الثلاثاء 14 يوليو 2020

الكابتن إيهاب المالحي، كبير البحارين، المتطوع للبحث عن جثمان نور الدين سعد كلش، الطالب بكلية الهندسة قال إنه يتوقع خروجه اليوم الثلاثاء، مضيفاً أنه بنسبة 90% خروج الجثمان على سطح المياه، وأن لم يظهر سيكون بين الحواجز الأسمنية "الدوالس"، لكننا لم نسطع البحث عنه إلا حينما تهدأ الأمواج.

كذلك زار اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، يرافقه عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، أسرة نور الدين سعد كلش، وتابع جهود البحث عن الجثة المفقودة، ووجه بتوفير الدعم اللازم للغطاسين، مشيدًا بجهود الغطاسين، المبذولة في عمليات البحث، داعيًا المولى عز وجل، أن يتغمده بواسع رحمته، ويلهمهم الصبر والسلوان.

الخميس 16 يوليو 2020

الاستعانة بطائرة استكشاف "ريسك واي"، لتمشيط مياه البحر بشواطئ مصيف بلطم في محافظة كفر الشيخ، وبدأت الطائرة في تمشيط الشواطئ بطول 11 كيلو متراً، كما ستمشط شواطئ مدينتي رأس البر وجمصة، عقب الحصول على كل الموافقات الأمنية، وفقا لإعلان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

كذلك شارك أبناء قرية الرغامة مسقط رأس الغريق وأبناء بلطيم والقرى المجاورة، في مسح كل شواطئ مصيف بلطيم، داعياً الله عز وجل أن يكلل هذا المجهود بظهور جثة الفقيد في أسرع وقت.

كما نشرت الصفحة الرسمية لمحافظة كفر الشيخ، خبر العثور على طالب كلية الهندسة الغريق، إلا أنها قامت بحذف الخبر بعد نشره بعد ساعات.

الجمعة 17 يوليو 2020

أعلنت فرق الإنتقاذ أنها توجهت في البحث عن الجثمان بين الصخور، وذلك بعدما دفعت إدارة المصيف بـ3 فرق إنقاذ مكونة من 30 شخصاً لتمشيط الشواطئ بطول 11 كيلو متراً، وأن موج البحر شديد يعوق عملية البحث إلا أنهم مستمرين.