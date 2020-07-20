لأول مرة.. "القنفذ سونيك" لجيم كاري يعرض في الصين

يعرض فيلم القنفذ سونيك، لأول مرة في الصين، يوم 31 من الشهر الجاري، بعد عودة العروض اليوم، لأول مرة منذ انتشار جائحة كورونا.

وعرض القنفذ سونيك في الولايات المتحدة الأمريكية، في 14 فبراير الماضي، وحقق إيرادات مرتفعة، قادته لتصدر قائمة البوكس أوفيس، لعدد من الأسابيع.

القنفذ سونيك من بطولة جيم كاري، وإخراج جيف فلاور، وتكلفة إنتاجه 90 مليون دولار، وجرى تصويره في عدد من الدول.

القنفذ سوبر "سونيك" بطل ألعاب الفيديو الشهيرة التي أنتجتها شركة "سيجا" في فترة التسعينيات، وفي الفيلم يهرب من الحكومة بمساعدة شرطي.

يذكر أن الصين افتتحت السينما، اليوم مرة أخرى اليوم، منهيةً ما يقرب من ستة أشهر من عمليات الإغلاق.

وبيع التذاكر عبر الإنترنت فقط، مع التطهير المستمر للمناطق في دور العرض بما لا يقل عن مرتين في اليوم، مع تحسين التهوية، وارتداء الأقنعة إلزاميا لكل من الموظفين والعملاء، مع قياس درجات حرارة لأي شخص يدخل السينما.

يذكر أنه شهدت صناعة السينما العالمية خسائر كبيرة في الفترة السابقة، بعد تأجيل عرض عدد كبير من الأفلام لأجل غير مسمى بسبب انتشار فيروس كورونا، وفي ظل الأزمة التي يتصدّى لها العالم أغلق العديد من دور العرض في دول مختلفة؛ لمنع التجمعات، وجرى تأجيل تصوير عدد من الأفلام خوفًا على سلامة صناعها.