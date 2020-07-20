خضوع السورية شكران مرتجي لعملية جراحية

أعلنت الفنانة أمل عرفة، عبر حسابها بموقع "تويتر" خضوع الفنانة لعملية جراحية لاستئصال الزائدة.

وكتب أمل، "ألف الحمد الله عسلامتك أحبابك كتار عم يستنو يتطمنو عليكي شكران أجرت عملية استئصال المرارة والحمد الله هيه بخير".

شكران مرتجى ممثلة سورية من أصل فلسطيني، بدأ مشوارها الفني في أوائل تسعينيات، شاركت بعدد كبير من المسلسلات التلفزيونية بالإضافة لتقديمها عدد من البرامج والمسرحيات، كانت بداية انطلاقتها الحقيقية من خلال الأعمال الكوميدية واشتهرت من خلال ظهورها في مسلسل يوميات جميل وهناء عندما لعبت دور السكرتيرة أمل.