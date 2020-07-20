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محمود مسلم

خضوع السورية شكران مرتجي لعملية جراحية

كتب:

ياسمين محمود
11:41 م | الإثنين 20 يوليو 2020
شكران مرتجي

شكران مرتجي

أعلنت الفنانة أمل عرفة، عبر حسابها بموقع "تويتر" خضوع الفنانة لعملية جراحية لاستئصال الزائدة.

وكتب أمل، "ألف الحمد الله عسلامتك أحبابك كتار عم يستنو يتطمنو عليكي شكران أجرت عملية استئصال المرارة والحمد الله هيه بخير".

شكران مرتجى ممثلة سورية من أصل فلسطيني، بدأ مشوارها الفني في أوائل تسعينيات، شاركت بعدد كبير من المسلسلات التلفزيونية بالإضافة لتقديمها عدد من البرامج والمسرحيات، كانت بداية انطلاقتها الحقيقية من خلال الأعمال الكوميدية واشتهرت من خلال ظهورها في مسلسل يوميات جميل وهناء عندما لعبت دور السكرتيرة أمل.

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