بعد 23 يوليو.. تعرف على الإجازات المتبقية في 2020 "7 أيام"

أصدرت رئاسة الوزراء قرارا بأن يكون يوم الخميس المقبل والذي يوافق 23 يوليو إجازة رسمية ومدفوعة الأجر في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة ذكرى ثورة ٢٣ يوليو.

ويتطلع العاملون بالقطاع العام والخاص لمتابعة مواعيد العطلات الرسمية، خاصة بعد اعتبار الخميس الذي يليه ويوافق 30 يوليو إجازة رسمية بمناسبة وقفة عيد الأضحى المبارك 2020، تحدد إجازة عيد الأضحى المبارك لتكون 4 أيام، وهي الجمعة، السبت، الأحد، الاثنين، والتي توافق 31 يوليو، 1 و2 و3 أغسطس.

وتستعرض "الوطن الإجازات الرسمية المتبقية للعام 2020 في السطور التالية..

- الثلاثاء الموافق 6 أكتوبر بمناسبة ذكرى انتصارات حرب 1973 لتصبح الخميس 8 أكتوبر بدلا منها.

- كما تأتي ذكرى المولد النبوي الشريف في الشهر ذاته لتكون يوم الثلاثاء 29 أكتوبر، ليتم ترحيلها لنهاية الأسبوع وتكون يوم الخميس الموافق 31 أكتوبر.

وأصدر مجلس الوزراء قرار بترحيل الإجازات إلى يوم الخميس التالي على المناسبة المقرر بشأنها الإجازة، واعتباره إجازة رسمية، بدلاً من الإجازات التي تقع في منتصف الأسبوع، مع استثناء إجازات أعياد الفطر والأضحى، وعيد الميلاد.