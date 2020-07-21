57 ألف إصابة جديدة بكورونا في أمريكا

أعلنت جامعة جونز هوبكنز تسجيل 56 ألفا و750 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وتسجيل 372 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت شبكة سي إن إن الأمريكية، الثلاثاء، أنّ حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية بلغت حتى الآن 3 ملايين و830 ألفا و10 حالات، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات منذ بدء انتشار الفيروس إلى أكثر من 140 ألفا و900 حالة.

يذكر أنّ فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة (ووهان) الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.