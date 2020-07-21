رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات: التحول الرقمي الآن أصبح واقعا نعيشه

قالت الدكتورة هبة صالح، رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات، إن التحول الرقمي الآن أصبح واقعا نعيشه حاليا سواء وأصبح يشعر به المواطن من ناحية تقديم خدمات أفضل وأيسر "راحة بال"، وبالنسبة للحكومة وعند عمل هذه المنظومة نكون قادرين على إحداث ترشيد للموارد كلها وفتح فرص عمل جديدة ومختلفة سواء كان على المستوى المحلي أو العالمي.

وأضافت صالح، خلال مداخلة عبر سكايب مع الإعلامية أسماء مصطفى، في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أن أدوات التكنولوجيا أصبحت مثل الماء والهواء وأحد أساسيات الحياة التي لا تسمى أدوات رفاهية ولكنها شيء أساسي، مشيرة إلى أن منظومة التحول الرقمي هي أجندة دولة تتضافر وتتعاون فيها كل وزارات الدولة والحكومة بكل هيئاتها.

وتابعت، أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لها دور محوري في التحول الرقمي سواء كان كممكن بالتعاون مع الوزارات الموجودة والمشروعات الموجودة التي يشعر بها المواطن من خلال ترخيص المركبات، التوثيقات مع وزارة العدل، التموين، الصحة، التعليم، وكل هذا يدخل في وزارة الاتصالات كدور ممكن وشكل عربي بالتعاون مع هذه الوزارات.

واستكملت، أن الدور المنوط به قطاع تكنولوجيا المعلومات أحدث طفرة اقتصادية من خلال تغيير مكانة البلد كمركز جاذب وتنافسي على مستوى العالم ركيزته الأساسية هو البشر، وأن معهد تكنولوجيا المعلومات من أولوياته هو إعداد الكوادر البشرية.