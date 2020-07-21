النواب: الدول العربية تستفيد من تجاربنا الناجحة في الهجرة غير الشرعية

أكد النائب أحمد فؤاد أباظة، وكيل أول لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، أهمية القضايا التي ناقشتها السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج مع السيد علوي بافقيه وزير المغتربين اليمني، خاصة فيما يتعلق بالتعاون المشترك وتبادل الخبرات في ملفات الهجرة والمغتربين، وذلك في إطار المباحثات الثنائية بين الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ونظيره اليمني الدكتور معين عبدالملك، التي تستهدف مزيدًا من التعاون الثنائي بين البلدين في عدد من الملفات الهامة.

وأشاد أباظة في بيان له أصدره، اليوم، بتصريحات السفيرة نبيلة مكرم التي أكدت فيها على قوة وعمق العلاقات التاريخية التي تربط بين الشعبين الشقيقين، والتي تضرب بجذورها في عمق التاريخ، وأن هذه اللقاءات الثنائية تأتي استثمارًا لهذه الزيارة المهمة وأن ملف المغتربين والمهاجرين يشهد تعاونًا مستمرًا بين الجانبين المصري واليمني خلال الفترات السابقة، إضافة إلى استعراض التجربة المصرية في التصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية والتي تلاقي إشادة عالمية.

كما أشاد النائب أحمد فؤاد أباظة بتأكيد وزير المغتربين اليمني على عمق العلاقات التاريخية وروابط الأخوة المتينة بين البلدين، وأنه سعيد بلقاء وزيرة الهجرة خلال زيارته لمصر ضمن الوفد اليمني رفيع المستوى برئاسة الدكتور معين عبدالملك رئيس مجلس الوزراء اليمني.

وتأكيده أن مصر تعد أكثر رابع دولة من حيث هجرة اليمنيين فلديها نحو مليون يمني يعيشون على أرضها كما أن لمصر نجاحات عدة في ملف المغتربين بما يدفع لبحث التعاون المشترك وتبادل الخبرات في هذا الملف.

وقال النائب أحمد فؤاد أباظة إن تأكيد الوزير اليمني حرص الجانب اليمني على الاستفادة من تجربة مصر في التعامل مع الجيلين الثاني، والثالث من أبناء المصريين بالخارج، والعمل على ربطهم بوطنهم الأم ما يمثل تحصينا لهم من أي أفكار متطرفة قد تسيطر عليهم في ظل الظروف الراهنة كذلك تعامل مصر مع علمائها وخبرائها بالخارج من خلال سلسلة مؤتمرات "مصر تستطيع" إنما هو دليل قاطع على نجاح السياسات المصرية في هذا الصدد وأن الدول العربية ومنها اليمن الشقيق حريصة على الاستفادة منها.