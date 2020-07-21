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القاهرة تعلن فتح المجازر الحكومية مجانا

كتب:

وائل فايز
02:44 م | الثلاثاء 21 يوليو 2020
القاهرة تعلن فتح المجازر الحكومية مجانًا للراغبين في الذبح

القاهرة تعلن فتح المجازر الحكومية مجانًا للراغبين في الذبح

أعلن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، فتح المجازر الحكومية بالقاهرة بالمجان أمام المواطنين الراغبين في ذبح الأضحية، مع توقيع الكشف عليها قبل الذبح، وتشديد الرقابة للتأكد من عدم الذبح خارج المجازر حفاظاً على البيئة وصحة المواطنين والنظافة العامة.

ووجه محافظ القاهرة مدير مديرية الطب البيطري، بالتنسيق مع رؤساء الأحياء وشرطة المرافق ومباحث التموين لتكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق ومحلات الجزارة، للتأكد من سلامة المعروض.

وطالب بضرورة تجهيز جميع المجازر التابعة للمديرية، للعمل على مدار 24 ساعة خلال فترة العيد.

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