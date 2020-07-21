انتحار فتاة بحبة الغلة السامة في الدقهلية

لقيت فتاة في محافظة الدقهلية مصرعها، اليوم، إثر تناولها حبة "الغلة السامة".

تلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مأمور مركز شرطة أجا، بورود بلاغ من مستشفى أجا المركزي بوصول فتاة جثة هامدة "ادعاء تسمم".

انتقل رجال المباحث إلى المستشفى، وبالفحص تبين أن الجثة لفتاة تدعى "شروق م. ا."، 18 سنة، من إحدى قرى.

وبانتداب مفتش الصحة، أكد حدوث الوفاة بسبب تناول الضحية حبة الغلة السامة، نافيا الشبهة الجنائية.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، للعرض على النيابة العامة.