خبير يقدم توصيات للحفاظ على محرك السيارة بعد تحويلها للعمل بالغاز

صدرت خلال الآونة الأخيرة العديد من الدعوات والمبادرات لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي بدلاً من البنزين، استغلالاً للثروة التي تمتلكها مصر، بالإضافة إلى كون الغاز أقل ضررًا على البيئة.

وفي هذا الصدد، قال مدرب القيادة الدولي وليد جمال لـ "الوطن"، أن الغاز الطبيعي هو الوقود المثالي للآلات التي تعمل بشرارة الإشعال، وعلى العكس من البنزين، فإن الغاز الطبيعي لا يحتاج إلى رصاص يضاف إليه لضبط عمليـة الإشعال، ومعروف عـن الرصاص أنه يلوث البيئة، كما أن تكلفته مرتفعة.

وأضاف "جمال"، أنه بعد تحويل السيارات للعمل بالغاز هناك بعض التوصيات التي يجب العمل بها حفاظًا على عمر السيارة والمحرك وهي:

أولاً: الالتزام بإجراء الصيانة الدورية لفلتر الهواء ونظام التشغيل والتبريد في السيارة.

ثانيًا: للحصول على خدمة ما بعد التحويل، يرجى زيارة ورشة عمل تحويل مرخصة.

ثالثًا: الحفاظ على كمية معقولة من البنزين في الخزان.