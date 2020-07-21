إبراهيم الكرداني: ماسبيرو له الفضل في تعليم الإعلاميين مونتاج النشرات

قال الإعلامي إبراهيم الكرداني، إن مثله الأعلى من الإعلاميين كان الإعلامي طارق حبيب لحبه له لأنه كان يتمتع بالهدوء ودماثة الخلق.

وأضاف: "كنت أريد أن أكون مثله ولكن لم أقلده فكن نفسك هي الأهم"، لافتا إلى أنه مدين للإعلامي طارق شرارة وهو أول شخص وافق على ظهوره في الراديو، "عملت تيست راديو في برنامج أوروبي وقالولي صوتك بيعلى ويوطى مينفعش نشرة أخبار ولما سمع الشريط قالي عاوزك تمثل معايا، ومع هالة حشيش وأحمد فوزي وميرفت القفاص، وعملنا مسلسلات في البرنامج الأوروبي ومن هنا كانت بدايتي".

وتابع الكرداني، خلال حواره مع الإعلامي أحمد مختار ودينا عبدالكريم، في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على فضائية الأولى المصرية، أنه يدين أيضا للإعلامية هالة حشيش، "أخدت أيدي وعرفتني وخلتني أتدرب وأقدر أقف قدام الكاميرا كمذيع نشرة وده مكنش شخصيتي علشان الحركة اللي كنت بتحركها".

وتابع، أن الإعلاميين علي جوهر ورؤوف حافظ هما أساس النشرة الإنجليزية و"تعلمت أترجم وأمنتج النشرة إزاي"، وأدين لهم بتعليمي، مؤكدا أن ماسبيرو كان له الفضل في تعليم جميع الإعلاميين مونتاج النشرات الإخبارية وبالرغم من صعوبة هذا الأمر إلا أنه أكسب الكثير منا المهارات، وأن الإعلامية سهير الإتربي طلبت منه ترجمة احتفالية للفنان عمرو دياب وعمار الشريعي ويسرا والكثير من الفنانين الكبار.