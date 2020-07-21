"ديزل موهبة" يشارك في فيلم أمام حمدي الميرغني وأوس أوس

يخوض الفنان محمد عبدالله عبدالمولى، والشهير بـ"ديزل موهبة"، أولى تجاربه السينمائية بفيلم كوميدي جديد بطولة حمدي الميرغني وأوس أوس، بعد نجاحه في مجال الإعلانات التلفزيونية المصورة لكبرى الشركات.

وقال عبدالله، في بيان، إنّه لم يتم الاستقرار على اسم الفيلم بشكل رسمي حتى الآن، ومن المقرر أن يخرجه معتز التوني، وكان مقرر انطلاق تصويره في 2018، وتأجل لانشغال الأبطال في مسلسل لرمضان 2020 بعنوان "2 في الصندوق".

ومن المقرر عقد جلسات عمل لسرعة الانتهاء من التفاصيل الأخيرة لبدء تصويره في الفترة القصيرة المقبلة، لعرضه مطلع 2021 على أقل تقدير، عقب الانتهاء من التصوير والمونتاج.

يذكر أنّ "ديزل موهبة" له تجارب متعددة فى التمثيل على مسارح الجامعات، إضافة لمشاركته فى عدد من الإعلانات، وله مشاركة مسرحية مميزة أمام الفنان محمد الشرنوبي قبل انطلاق شهرته في الغناء.