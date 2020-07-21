غلق 3 منشآت غذائية في بني عبيد بالدقهلية

أصدر حاتم قابيل، رئيس مركز ومدينة بني عبيد بمحافظة الدقهلية، اليوم، 3 قرارات بإغلاق 3 منشآت غذائية ببني عبيد لوجود خطر داهم على الصحة العامة وحياة وسلامة المواطنين، ووجود تغير في الخواص الطبيعية والرائحة للمنتجات الغذائية.

جاء ذلك بعد حملات تموينية شنتها حملات مشتركة برئاسة المركز، على معملين للمخللات بمدينة بني عبيد، وقرية ميت عدلان، ومخبز معجنات أفرنجي بميت فارس.

وقرر قابيل غلق معمل مخلل بحارة المشايخ بمدينة بني عبيد لوجود خطر داهم على الصحة العامة وقصور شديد في الاشتراطات الصحية، وتغيير في الخواص الطبيعية والرائحة للمنتجات الغذائية بالمعمل.

وجرى غلق معمل تخليل بقرية "ميت عدلان" التابعة للوحدة المحلية بميت سويد، لوجود خطر داهم على الصحة العامة وحياة وسلامة المواطنين، ووجود نقص شديد في الاشتراطات الصحية المطلوبة، ووجود تغير في الخواص الطبيعية والرائحة للمنتجات الغذائية المتواجدة بكل معمل.

كما تم غلق مخبز معجنات بمنطقة الميزانية بقرية ميت فارس، لإدارة المنشأة دون ترخيص وعرض المنتجات بالطريق العام.