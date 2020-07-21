أسر ضحايا الطائرة الأوكرانية يطالبون بالتحقيق في "تخريب إيراني"

دعت رابطة أسر ضحايا الرحلة 752 للطائرة الأوكرانية التي أسقطها الحرس الثوري الإيراني في 8 يناير الماضي، فوق سماء طهران، لإجراء تحقيق محايد وشامل عقب نقل الصندوقين الأسودين في فرنسا، بسبب "تخريب إيراني" للصندوقين، حسب تعبيرهم.

وذكر بيان للجمعية أنّ أسر الضحايا طلبت حضور ممثل عنها أثناء قراءة معلومات الصندوقين الأسودين، لكن هذا الطلب لم يُقبل، وفقا لما نشره موقع "العربية".

وأعلن مكتب تحليل سلامة الطيران المدني الفرنسي، الاثنين، أنّه بدأ قراءة معلومات الصندوقين الأسودين للطائرة الأوكرانية لمدة 5 أيام.

لكن جمعية أسر ضحايا الرحلة 752، أشارت إلى "تخريب إيراني" في إعادة قراءة الصندوقين الأسودين، وطالبت بمناقشة قضية إصلاح الصندوقين الأسودين في إيران، مؤكدة أنّ الحكومة الإيرانية "بذلت قصارى جهدها للتغطية على جريمتها من خلال تخريب الصندوقين الأسودين".

وأكدت عائلات الضحايا أنّ إعادة قراءة الصندوقين الأسودين كانت "الخطوة الأولى في التحقيق في هذه الجريمة"، لكنهم "غير راضين" عن المعلومات التي جرى الحصول عليها من هذا الطريق.

وأشار البيان في مطالبته بالتحقيق إلى أدلة مثل "ترك سماء إيران مفتوحة في حالات حرب خطيرة، والسماح لشركات الطيران الأوكرانية بالتحليق، وإطلاق عدة صواريخ على الطائرة، وتدمير موقع التحطم بسرعة وترهيب الشهود وقمع العائلات".

وشددت الجمعية على أنّ المعلومات التي تم الحصول عليها من خلال الصندوقين الأسودين ليست "مرضية".

ومن جانبه، قال وزير الخارجية الكندي، فرانسوا فيليب شامبين، الاثنين، إنّ تقرير إيران بشأن القضية "يفتقر للمصداقية"، وإنّه "لا يمكن أن يكون ذلك مجرد خطأ بشري".

وتحدث الحرس الثوري الإيراني عن وجود "خطأ بشري"، بعد 3 أيام من إنكاره استهداف الطائرة الأوكرانية.

وبعد 6 أشهر من الحادث الذي راح ضحيته 176 شخصًا، في إيران وأفغانستان وبريطانيا وكندا وأوكرانيا، سلمت الحكومة الإيرانية أخيرًا الصندوقين الأسودين لفرنسا لإعادة قراءته الجمعة الماضي.