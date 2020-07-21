لينكد إن تفقد 6% من وظائفها عالميا بسبب كورونا

أعلنت شركة "لينكد إن" للتواصل المهني، إلغاء 960 وظيفة تابعة لها نتيجة لتداعيات فيروس كورونا المستجد، بما يمثل نحو 6% من وظائفها عالميا.

وقال المدير التنفيذي للشركة "ريان روزلانسكي"، حسب ما نقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم، إنّها "غير محصنة ضد آثار الوباء العالمي"، مضيفا أنّ الشركة تضررت بسبب انتشار جائحة الكورونا.

وأوضح روزلانسكي أنّ هذا التخفيض الذي يبلغ 6% من القوى العاملة للشركة "هو التخفيض الوحيد الذي نخطط له"، مشيرا إلى أنّ هذه الخطوة ستؤثر على مبيعات "لينكد إن" عالميا.