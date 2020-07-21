أوكرانيا تعلن عن تفكيك قنابل مزروعة في سوق بالعاصمة

أعلن عمدة العاصمة الأوكرانية اليوم، عن تفكيك عبوات ناسفة في إحدى أسواق كييف بعد ورود معلومات مجهولة إلى الشرطة بهذا الشأن.

وقال عمدة كييف "فيتالي كليتشكو" في منشور له على صفتحه بـ "فيسبوك"، حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية، إن الشرطة المحلية تلقّت اتصالًا اليوم حول زرع قنابلَ أسفل أكشاك متنقلة شمال العاصمة.

وأضاف "كليتشكو"، أن قوات إنفاذ القانون ومتخصصي التعامل مع القنابل ذهبوا للموقع وعثروا على المواد الخطيرة ثم جرى تفكيكها، وجرى إجلاء الأفراد من المنطقة.

وقالت الشرطة في كييف، إنها تحقق في معلومات حول زرع قنابل في منطقة أخرى من العاصمة بالقرب من محطة مترو مينسكا القريبة من السوق نفسه.