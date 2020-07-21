"مشروع تونس" تندد بدعاء الغنوشي بـ"الموت" للمعارضين

نددت حركة "مشروع تونس"، بالعبارات التي أطلقها رئيس البرلمان، رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، التي دعا فيها بـ"الضلال والموت" لمن أسماهم بـ"أعداء الديمقراطية"، معتبرة أنّها "تدعو صراحة لقتل المعارضين والاغتيال السياسي".

وذكرت حركة مشروع تونس في بيان، أنّها تندد "بشدة" بهذه العبارات، كونها تعبر أيضا عن "فكر تكفيري دموي لا علاقة له بالديمقراطية"، وفقا لما نشره موقع "سكاي نيوز عربية".

وأضافت: "تذكّر الحركة بالموقف الذي أعرب عنه رئيسها في 11 يناير 2020، والذي دعا فيه إلى استقالة أو سحب الثقة من رئيس المجلس، وتدعو لتحديد جلسة سحب الثقة منه بعد العريضة التي قدمتها في الغرض عدد من الكتل البرلمانية".

وجددت الحركة الدعوة لعقد مؤتمر إنقاذ وطني، قائلة: "أمام تصاعد العنف اللفظي في الحياة السياسية التونسية، وتعفّن الأزمة السياسية وتزايد التهديدات الإقليمية، تعيد حركة مشروع تونس الدعوة لعقد مؤتمر إنقاذ وطني برعاية رئيس الجمهورية، وإدارة المنظمات الوطنية المستقلة الكبرى، كما تجدد دعوتها لوحدة كافة القوى الوطنية".