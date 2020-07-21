القوات التركية و"تحرير الشام" تقصفان مواقع القوات السورية جنوب إدلب

قصفت قوات جيش الاحتلال التركي والجبهة الوطنية وهيئة تحرير الشام "جبهة النصرة سابقًا"، مواقع للقوات السورية في كل من كفرنبل ومعرة النعمان، ضمن ريف إدلب الجنوبي، تزامنًا مع قصف صاروخي من القوات السورية استهدف مناطق في “جبل الزاوية” بريف إدلب الجنوبي.

وأشار "المرصد السوري لحقوق الإنسان"، ومقره العاصمة البريطانية "لندن"، على موقعه الإلكتروني، صباح اليوم، إلى تحليق طائرات روسية في أجواء محافظة إدلب، في حين جددت القوات السورية قصفها الصاروخي على الريف الإجلبي بعد منتصف الليل، مستهدفة كل من الفطيرة وكنصفرة وسفوهن وسان ومجدليا، دون معلومات عن خسائر بشرية.